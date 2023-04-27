شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السفارة الفلسطينية بالقاهرة تعلق على جهود مصر في إجلاء الفلسطينيين من الخرطوم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت السفارة الفلسطينية بالقاهرة، اليوم الخميس، عن وصول الحافلات التي تقل الطلبة والمواطنين من أبناء شعبنا والقادمين من السودان إلى مصر عبر معبر أرقين الحدودي، حيث يتوجه ١٩٤ مواطنًا إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري بمرافقة مندوب السفارة، و٢٩ مواطنًا إلى مطار القاهرة الدولي للانتقال إلى وجهاتهم التالية، وكان في استقبالهم وفد من سفارة دولة فلسطين بالقاهرة لتذليل كافة العقبات ومرافقتهم حتى وصولهم معبر رفح البري.

وأكد سفير دولة فلسطين في مصر دياب اللوح أنه بناء على توجيهات الرئيس الفلسطيني محمود عباس ابو مازن، وتعليمات الحكومة الفلسطينية ممثلة بوزارة الخارجية والمغتربين، واللجنة المكلفة بمتابعة إجراءات الإجلاء والمشكّلة من الأجهزة الأمنية والسيادية الفلسطينية، قامت سفارة دولة فلسطين بمصر باجراء اتصالات حثيثة مع الأجهزة المصرية المعنية من أجل نقل المواطنين من الخرطوم إلى قطاع غزة عبر مصر، مؤكدا تعاون الأجهزة المصرية عبر توفير تأمين أمني مصري برفقة الحافلات التى رافقهم بها مندوبو السفارة من المعبر السوداني المصري وصولا إلى معبر رفح البري .

ووجهت سفارة دولة فلسطين بالقاهرة الشكر والتقدير إلى الحكومة المصرية والأجهزة المعنية فيها لحرصها على تأمين خروج العائدين الفلسطينيين وتذليل كافة العقبات حتى عودتهم بسلام إلى أهلهم وذويهم.

وأكد السفير دياب اللوح استمرار عمل خلية إدارة الأزمة في سفارة دولة فلسطين بالقاهرة، بإشراف وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، والتنسيق والتعاون الكاملين مع سفارة دولة فلسطين بالسودان.