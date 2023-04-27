شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ما هي جهود مصر لحل الأزمة السودانية؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - استعرض الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مستجدات الجهود التي تضطلع بها مصر من أجل خفض التصعيد والتوصل إلى وقف شامل ودائم لإطلاق النار في السودان، والاتصالات التي تجريها في هذا الشأن مع الأطراف الفاعلة على جميع المستويات إقليميًا ودوليًا.



جاء ذلك خلال تلقى الرئيس السيسي الأربعاء اتصالًا هاتفيًا من شارل ميشيل، رئيس المجلس الأوروبي.

وصرح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاتصال تناول عددًا من الملفات والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي، وعلى رأسها تطورات الأوضاع في السودان، حيث أعرب رئيس المجلس الأوروبي عن بالغ القلق تجاه الأوضاع السياسية والأمنية والإنسانية المتدهورة، وتأثيرها على المدنيين والجاليات الأجنبية، مشيرًا إلى أهمية الدور الذي تقوم به مصر لدفع جهود التوصل إلى وقف لإطلاق النار وتهدئة الأوضاع في السودان.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس السيسي أكد دعم مصر الكامل للشعب السوداني الشقيق في الأزمة الخطيرة التي يمر بها، وعرض مستجدات الجهود التي تضطلع بها مصر من أجل خفض التصعيد والتوصل إلى وقف شامل ودائم لإطلاق النار، والاتصالات التي تقوم بها في هذا الشأن مع الأطراف الفاعلة على جميع المستويات إقليميًا ودوليًا.

وفي هذا السياق، أكد الرئيس السيسي أهمية تكثيف الجهود لتفعيل المسار السياسي والحوار السلمي، بما يدفع في اتجاه عودة الاستقرار والأمن، ويراعي المصالح العليا للشعب السوداني الشقيق.