شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الولايات المتحدة الأمريكية تشدد على أن وقف إطلاق النار في السودان يجب أن يظلّ قائمًا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - شدّدت الولايات المتحدة الأمريكية على أن وقف إطلاق النار في السودان يجب أن يظلّ قائمًا، وأن يتم تمديده للتعامل مع الأزمة الإنسانية.

وذكر المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، أن واشنطن سعيدة بتراجع حدّة العنف في السودان بصورة كبيرة، وأنّها تعمل عبر القنوات الدبلوماسية للتواصل مع الجانبين لأجل وقفٍ دائم لإطلاق النار.

وبيّن «كيربي» أن واشنطن تعمل حاليًّا على تسهيل مغادرة مجموعة صغيرة من الأمريكيين الذين يرغبون في مغادرة السودان؛ وفقًا لـ«فرانس برس».

وأوضح أن الولايات المتحدة تعتزم إعادة فتح سفارتها للعمل بشكل كامل في السودان.