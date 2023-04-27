انت الان تتابع خبر بأساليب مختلفة ومحاولات باءت بالفشل.. بغداد تصحو على حالات انتحار عديدة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مصدر أمني لـ الخليج 365، ان "طالب صيدلة أقدم على الانتحار بأسلوب إطلاق النار على نفسه من سلاح نوع مسدس ضمن منطقة العلاوي في العاصمة بغداد، دون معرفة الأسباب.

الى ذلك، أقدمت شابة تبلغ العمر 17 عاما تعاني من حالة نفسية على الانتحار بأسلوب الشنق داخل منزلها ضمن منطقة الميكانيك في منطقة الدورة، بحسب المصدر.



كما شهدت أبو غريب بالعاصمة بغداد، حالة انتحار غريبة بعد اقدام رجل وزوجته على الانتحار بطرق مختلفة، حيث قام الزوج البالغ من العمر 27 عاما بجرح نفسه بواسطة اله حادة في الوريد الايسر والرقبة، أما الزوجة البالغة من العمر 24 عاما قامت بجرح نفسها في منطقة الرقبة والصدر، حسبما افاد المصدر.

وبحسب ادعاء ذويهم، تم نقلهم الى المستشفى بعد محاولتهم الانتحار.