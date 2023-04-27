شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مصر تواصل عمليات إجلاء رعاياها من السودان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - واصلت السلطات المصرية جهودها لإجلاء المصريين من السودان، بعد تفاقم الأوضاع هناك جراء الحرب.

وبلغ عدد المصريين الذين تم إجلاؤهم عبر الجسر الجوي والمنافذ البرية حتى مساء الأربعاء 2679 مواطنًا.

وصرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأنه تم إجلاء 1140 مواطنًا مصريًا أمس الأربعاء، حيث تم إجلاء 443 مواطنًا مصريًا من السودان عبر الإجلاء البري و697 مواطنًا عن طريق الإجلاء الجوي من خلال تنفيذ 7 رحلات لنقل الرعايا المصريين.

وأكد متحدث الخارجية استمرار القنصليات المصرية في السودان في عمليات إجلاء المواطنين المصريين، موضحا أنه وفي ظل تزايد التهديدات والمخاطر الأمنية في العاصمة الخرطوم نتيجة استمرار الاشتباكات المسلحة، تم نقل أعضاء البعثة الدبلوماسية والقنصلية والمكاتب الفنية التابعة للسفارة المصرية من الخرطوم في إطار إعادة تمركزها إلى موقع آخر بالسودان، حتى تتمكن من ممارسة أعمالها ومتابعة عمليات تنفيذ خطة الإجلاء.



وأكد أبو زيد أن أجهزة الدولة المعنية مستمرة في تقييم الوضع الأمني في السودان، وتنفيذ الخطة الموضوعة لعمليات إجلاء المواطنين بما يضمن إعادتهم بشكل آمن، مع مراعاة الأولوية القصوى لسلامة المواطنين والعودة الآمنة.