شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر خالد عكاشة يؤكد أن السودان تواجه خطرا من أطراف تريد إدخالها لمربع الفوضى والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية، إن السودان تواجه خطرا من أطراف تريد إدخالها إلى مربع الفوضى.



وأضاف "عكاشة" في اتصال هاتفي مع الإعلامي محمد مصطفى شردي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "الحياة" لأربعاء، "هناك قوى في الداخل السوداني تريد أن تدفعها إلى مربع الفوضى والانزلاق إلى هذا التهديد الأمني الذي يتابعه العالم بقلق شديد وأول دولة مهتمة بهذا الملف هو الدولة المصرية بحكم الجوار والعلاقات التاريخية".

وتابع "بعد جلسة الأمن التي عقدت بشأن السودان والاتصالات المكثفة من القيادات الدولية لاستدامة الهدنة المستمرة منذ 72 ساعة ليكون هناك وقف إطلاق نار للدخول بعيدًا عن استخدام السلاح واللجوء للقوة ومن لا يدمر خيرًا لا للسودان وللشعب السوداني".