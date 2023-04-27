شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر جيش السودان يتهم قوات الدعم السريع بمحاولة الهجوم على مقر قيادة منطقة العاصمة المركزية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اتهم الجيش السوداني، قوات الدعم السريع بمحاولة الهجوم على مقر قيادة منطقة العاصمة المركزية، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.

وأكد الجيش السوداني، السيطرة على كل مقراته وينفي استيلاء الدعم السريع على بيت الضيافة أو القصر الجمهوري.

وأعلن الجيش السوداني، السيطرة على أكبر قاعدة لقوات الدعم السريع في كرري والاستيلاء على كل آلياتها وأسلحتها.

وقال الجيش السوداني، في وقت سابق، إن سلاح الجو، نفذ عمليات لمواجهة قوات الدعم السريع.

وأكد الجيش السوداني، أنه "سيطر تماما" على مقر القيادة العامة للقوات المسلحة، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.