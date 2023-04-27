انت الان تتابع خبر بعد البرازيل.. دولة جديدة تعتزم تسديد الواردات الصينية باليوان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال ماسا خلال اجتماع في بوينس آيرس مع السفير الصيني زو شياولي إن الأرجنتين ستبرمج "جزءا من وارداتها باليوان (بما يساوي) أكثر من مليار دولار الشهر المقبل".

وأكد أن هذه الآلية "ستحل مكان" استخدام احتياطات الأرجنتين المتناقصة من الدولار.



واتهمت الحكومة الأرجنتينية المعارضة اليمينية في البلاد بالتسبب في تقهقهر قيمة البيزو مقابل الدولار، وأمرت بفتح تحقيق بذلك.

وسجل سعر البيزو 227 مقابل الدولار في سوق الصرف الرسمية، لكنه شهد تراجعا أكبر في السوق "الزرقاء" الموازية.

والسوق الزرقاء هي السوق التي تكون فيها المنافسة قليلة أو معدومة.

وبدأ تدهور العملة المحلية الأرجنتينية الأسبوع الماضي بعد ضغوط استمرت لأيام على البيزو ووسط حالة من الغموض قبل إجراء الانتخابات في بلد يطبق ضوابط على سعر الصرف للحد من آثار الأزمة المالية والتضخم الذي تجاوز نسبة 100%.