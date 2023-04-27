شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر استمرار وصول دفعات جديدة للمصريين العائدين من السودان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - عرضت فضائية "إكسترا نيوز" مقطع فيديو رصد وصول دفعة جديدة من المصريين العائدين من السودان، في ظل تطور الأوضاع في الداخل السوداني بين الجيش وميليشيا الدعم السريع.



يأتي ذلك استمرارًا لجهود الدولة المصرية في عودة أبنائها من السودان تنفيذًا لجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي في عودة المصريين من السودان.

وحرص المصريون العائدون على رفع الأعلام المصرية وصور الرئيس السيسي فور نزولهم من الطائرات في مطار شرق القاهرة.

وكانت أعلنت وزارة الخارجية وصول عدد المواطنين المصريين الذين تم إجلاؤهم من السودان عبر الجسر الجوي والمنافذ البرية إلى 2679 مواطنا.