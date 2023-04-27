حقيقة إرسال أمريكا قوات عسكرية للسودان

ياسر رشاد - القاهرة - كشف المتحدث باسم الخارجية الأميركية صامويل وربيرغ، موقف واشنطن من الصراع، وجهودها لإجلاء رعاياها من الخرطوم، مشددا على أنها لا تنوي إرسال أي قوات إلى هناك، وفق ما ذكرت سكاي نيوز عربية.

أمريكا لا تخطط لنشر قوات حفظ السلام في السودان

وقال وريبرغ إنه "لا توجد للولايات المتحدة أولوية أكبر من ضمان أمن وسلامة مواطنيها في السودان"، لذلك "نحافظ على اتصال مستمر مع جميع الأميركيين في المنطقة بشأن تدابير السلامة والاحتياطات الأخرى، ونتواصل معهم عبر قنوات متعددة".

وأفاد سكان الخرطوم وأم درمان المجاورة بوقوع

اشتباكات متفرقة، بين الجيش وقوات الدعم السريع، رغم إعلان الهدنة لمدة 72 ساعة، لكنهم أشاروا في الوقت ذاته إلى تراجع حدة القتال على عكس الأيام الماضية.

وكانت منظمة الصحة العالمية أعلنت ارتفاع عدد القتلى من جراء الاشتباكات إلى 459 شخصا وإصابة 4075 آخرين حتى الثلاثاء، في حين توقعت ارتفاعا في أعداد الضحايا خلال الأيام المقبلة.