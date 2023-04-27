السعودية.. تعليق الدراسة اليوم لهذا السبب

ياسر رشاد - القاهرة - بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، بسقوط أمطار من متوسطة لغزيرة، ونشاط رياح محملة بالأتربة، على مناطق مختلفة من المملكة العربية السعودية، قررت بعض الإدارات التعليمية، تعليق الدراسة الحضورية، اليوم الخميس.

وأفاد المركز الوطني للعمليات الأمنية بالسعودية، أن عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة، تنتشر على أجزاء من منطقة الرياض، تشمل: "الزلفي، الغاط، المجمعة، ثادق، رماح، شقراء، ومرات"، وتستمر حتى الساعة 10 مساءً.

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وقررت عدد من الإدارة التعليمية السعودية، تعليق الدراسة الحضورية اليوم الخميس لجميع الطلاب والطالبات ومنسوبي المدارس ومكاتب التعليم بإدارة تعليم بيشة.

اتخذت بعض الإدارات، قرار تعليق الدراسة بسبب

سوء الأحوال الجوية، التي تمر بها المملكة العربية السعودية، وحرصًا على سلامة الطلاب، تم جعلها عن بعد، واعتمدت هذا القرار الإدارات الآتية:

-رجال ألمع

-ظهران الجنوب

-بيشة



-سراة عبيدة



-جامعة بيشة



-محايل عسير

خريطة سقوط الأمطار

وحذرت "الأرصاد" من هطول أمطار من خفيفة إلى متوسطة على وادي الدواسر، والسليل، والدوادمي، والرين، القويعية.

وتوقعت الأرصاد السعودية، تأثر مدينة عفيف برياحج محملة بأتربة تبدأ من الساعة 11 صباحًا حتى 11 مساءً.

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