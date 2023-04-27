توقعات بإجلاء مئات البريطانيين من السودان إلى قبرص

ياسر رشاد - القاهرة - كثفت بريطانيا جسرها الجوي لإجلاء رعاياها من السودان إلى قبرص اليوم الأربعاء، وسارعت لإخراج أكبر عدد ممكن في فترة وقف إطلاق النار لمدة 72 ساعة بين طرفي الصراع قبل انتهائها مساء غد الخميس.

وقال مسؤولون بريطانيون إنه من المحتمل إجلاء عدة مئات جوا من السودان اليوم الأربعاء رغم بدء العمليات بأعداد قليلة على عكس المتوقع.

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وبلغ عدد من أجلتهم بريطانيا من السودان نحو 400 بريطاني منذ إطلاق الجسر الجوي الليلة الماضية وحتى منتصف بعد ظهر اليوم الأربعاء.

ونقلت إحدى رحلات الإجلاء في وقت مبكر من بعد ظهر اليوم 80 بريطانيا إلى مطار لارناكا في قبرص، ونقلت طائرة أخرى 74 بريطانيا، ومن المتوقع أن تصل رحلة أخرى إلى قبرص في وقت لاحق من اليوم وعلى متنها عدد غير معلوم من الركاب.

وفي لندن، قال متحدث باسم رئيس الوزراء ريشي سوناك إن ثماني رحلات جوية من المقرر أن تغادر السودان بنهاية اليوم.

وقال المفوض السامي البريطاني لقبرص عرفان صديق هذه مجرد بداية العملية.

وأضاف "لدينا ألف مواطن بريطاني اتصلنا بهم مباشرة ونحو 2500 سجلوا أسماءهم بالفعل في نظام التسجيل في وزارة الخارجية، لذلك نتوقع وصول المزيد".

وبدأت بريطانيا عملية الإجلاء أمس الثلاثاء لتنضم

بذلك إلى دول أخرى تسابق الزمن لإجلاء رعاياها من السودان الذي يشهد اشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ 15 أبريل نيسان الجاري، مما أدى لمقتل 459 شخصا على الأقل.

وقال دبلوماسيون إن نحو 170 بريطانيا عادوا إلى المملكة المتحدة بعد وصولهم إلى جزيرة قبرص الليلة الماضية.

وقدرت الحكومة البريطانية عدد رعاياها العالقين في السودان بنحو أربعة آلاف.

وقال المتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية القبرصية ثيودوروس جوتسيس يهدف هذا الجهد إلى تيسير العملية للأشخاص الذين يصلون ثم يغادرون في أسرع وقت ممكن.

وقال صديق، الذي كان يشغل في السابق منصب سفير بريطانيا إلى الخرطوم، إنه على يقين من إمكانية نقل عدة مئات جوا اليوم الأربعاء.

وأضاف أنه لأسباب تتعلق بالسلامة شجعت السلطات المواطنين في السودان على شق طريقهم إلى المطار إن أمكن والصعود على متن طائرة الإجلاء.