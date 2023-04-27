تعاون أمريكي كوري لوقف التهديد النووي لبيونج يانج..مالقصة

ياسر رشاد - القاهرة - عقد الرئيس الأمريكي جو بايدن محادثات مع رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول في البيت الأبيض يوم الأربعاء لتوثيق التعاون بخصوص ردع التصعيد النووي من جانب كوريا الشمالية وسط قلق من تنامي ترسانتها من الصواريخ والقنابل.

وقال بايدن خلال مراسم استقبال يون في البيت الأبيض "اليوم نحتفل بالتحالف الصلب والرؤية المشتركة لمستقبلنا والصداقة العميقة بين جمهورية كوريا (الجنوبية) والولايات المتحدة".

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وفي تصريحات بالمكتب البيضاوي بينما يجلس بايدن إلى جانبه، وجه يون فيما يبدو انتقادات إلى الصين وروسيا لما يعتبره الغرب سياسات عدوانية.

وبعد يوم من المحادثات ومؤتمر صحفي مشترك، من المقرر أن يحضر الزعيمان مأدبة عشاء رسمية يعدها طاه أمريكي هاجرت والدته من كوريا.

ويستخدم بايدن ويون أول زيارة دولة رسمية يقوم بها زعيم كوري جنوبي لواشنطن خلال أكثر من عشر سنوات لإرسال تحذير إلى زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون.

وأثارت برامج الأسلحة التي تتطور سريعا لكوريا الشمالية بما في ذلك

الصواريخ الباليستية التي يمكن أن تصل إلى مدن أميركية تساؤلات حول ما إذا كانت الولايات المتحدة ستستخدم بالفعل أسلحتها النووية للدفاع عن كوريا الجنوبية بموجب ما تسميه الردع الموسع.

وتظهر استطلاعات الرأي في كوريا الجنوبية أن غالبية المواطنين يرغبون في أن تمتلك سول قنابل نووية خاصة بها وهي خطوة تعارضها واشنطن.

وأبلغ مسؤولون كبار بالإدارة الأميركية بأن الحليفين سيوجهان نداء جديدا لكوريا الشمالية للانخراط في الدبلوماسية لكن واشنطن سترسل إلى كوريا الجنوبية أيضا تكنولوجيا عسكرية ضخمة تشمل غواصة مزودة بصواريخ باليستية في استعراض للقوة. وأضافوا أن هذه ستكون أول زيارة لغواصة من هذا النوع منذ الثمانينيات.