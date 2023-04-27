بايدن يتهم ترامب بتهديد الديمقراطية الأمريكية

ياسر رشاد - القاهرة -

اتهم الرئيس الأمريكي "جو بايدن"، سلفه الرئيس السابق "دونالد ترامب"، بأنه يُشكل خطرًا يُهدد الديمقراطية الأمريكية"، وذلك بعد إعلان ترشحه لولاية ثانية في انتخابات 2024.

ووفقًا لما ذكرته وكالة "فرانس برس"، أكد بايدن، مساء اليوم الأربعاء، أنه يُدرك تمامًا "الخطر الذي يُمثله الرئيس السابق على الديمقراطية الأمريكية".

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وقال الرئيس الأمريكي، إن سنه لا يُشكل موضوع قلق بالنسبة إليه لأنه "بحال جيدة ومُتحمس بشأن آفاق" الفوز في الانتخابات بولاية ثانية.

وفي وقت سابق، أعلن بايدن ونائبته كامالا هاريس، عن بدء

حملتهم لجمع التبرعات لحملتهما الانتخابية.

وكان بايدن قد أعلن رسميًا عن ترشحه لولاية أخرى في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024، وفي حالة إعادة انتخابه، سيبدأ بايدن ولايته الثانية في سن 82 عامًا.

كذلك أعلنت نائبته" كامالا هاريس" عن ترشحها لمنصب نائب الرئيس، إذ أصدرت بيانًا وُصفت فيه انتخابات 2024 بأنها "لحظة محورية في التاريخ الأمريكي".