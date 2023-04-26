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الخارجية تعلن إجمالي عدد المواطنين العائدين من السودان

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الشارقة - اميمة ياسر -   

أعلن السفير أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، أنه في ظل ما تشهده جهود إجلاء المواطنين المصريين في السودان من وتيرة متزايدة بمرور الوقت، تم إجلاء 1140 مواطنًا مصريًا اليوم الأربعاء، حيث تم إجلاء 443 مواطنًا مصريًا برًا و697 مواطنًا جوًا من خلال إطلاق سبع رحلات في إطار الجسر الجوي القائم لنقل الرعايا المصريين بالسودان.

وأكد أبو زيد استمرار القنصليات المصرية في السودان في جهودها لإجلاء المواطنين المصريين، موضحا وصول عدد من تم إجلاؤهم من المصريين في السودان إلى 2679 مواطنًا حتى الآن.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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