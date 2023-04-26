أردوغان يكشف حقيقة إلغاء زيارته لمحطة أكويو النووية

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، حقيقة إلغاء زيارته لمحطة "أكويو" النووية المُقررة غدًا الخميس، مشيرًا إلى أنه سيُشارك في الافتتاح عبر الفيديو "كونفرينس".

ووفقًا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم"، مساء اليوم الأربعاء، ألغى أردوغان زيارته لمحطة "أكويو" النووية التي كانت مُقررة يوم الخميس.

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كما ألغى أردوغان مُشاركته في لقاء خاص مباشر مُشترك بين عدة قنوات تركية مساء الخميس وهي قنوات "يورو دي"، "أي تي ڤي أوروبا"، "إن تي ڤي أوروبا"، "تي آر تي وورلد".

يُذكر أن محطة "أكويو" النووية هي محطة للطاقة النووية في مدينة مرسين التركية، وهي أول محطة طاقة نووية تركية، وتضم 4 مُفاعلات بقدرة 4800 ميغاواط، وتقوم ببنائها شركة "روساتوم" الروسية، وتبلغ تكلفة المشروع حوالي 20 مليار دولار أمريكي.

وقرر أردوغان تأجيل التجمع الانتخابي الجماهيري الكبير في مدينة مرسين جنوبي تركيا، والذي كان مُقررًا الثلاثاء، إلى موعد لاحق.

كما ألغى الأربعاء جولات انتخابية في 3 ولايات وسط البلاد بعدما نصحه الأطباء بالتزام الراحة في المنزل.

وقد أعلن الرئيس التركي أنه مُصاب بالتهاب معوي سبب له أوجاعًا خلال مقابلة مباشرة على الهواء يوم الثلاثاء، وبدا أردوغان مُتعبًا خلال حديثه حيث أجاب عن بضعة أسئلة أخرى قبل انتهاء اللقاء.

يُذكر أن "الرئيس التركي" أجرى في العام 2012 عمليتين جراحتين لاستئصال أورام حميدة من المعدة.