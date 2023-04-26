الرئيس الأمريكي يهدد كيم جونغ أون

ياسر رشاد - القاهرة - هدد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، كوريا الشمالية من أي هجوم نووي على الولايات المتحدة أو حلفائها، مؤكداً أن ذلك سيؤدي إلى نهاية "نظام الزعيم كيم جونغ أون".

جو بايدن يتوعد إزالة نظام كوريا الشمالية

وأكد بايدن، خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الكوري الجنوبي، يون سيوك يول، على تعزيز الردع الموسع بشكل كبير، مشيراً إلى إجراء محادثات فورية في حالة وقوع أي هجوم نووي. كما تعهدت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية برد سريع وحاسم باستخدام جميع القدرات العسكرية المتاحة لهم، بما في ذلك الأسلحة النووية، لمواجهة أي تهديد يشكله نظام كوريا الشمالية.

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رد أمريكي على صواريخ كوريا الشمالية

يأتي تصريح الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الكوري

الجنوبي يون سيوك يول في ظل تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية في الأشهر الأخيرة، حيث قامت كوريا الشمالية بإطلاق عدد من الصواريخ الباليستية في اتجاه اليابان والمحيط الهادئ، ما دفع الولايات المتحدة إلى اتخاذ إجراءات عسكرية في المنطقة.

ويعتبر هذا التحذير من الرئيس الأمريكي إلى كوريا الشمالية بأن أي هجوم نووي سيؤدي إلى نهاية نظام كيم جونغ أون، إشارة قوية لضرورة التصدي بكل حزم لأي تهديدات تأتي من هذا البلد.