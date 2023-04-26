الصين تزيل قيود كورونا من مطاراتها

ياسر رشاد - القاهرة - خففت الصين قيود السفر المفروضة لمكافحة فيروس كورونا بإلغاء شرط إجراء اختبار (بي سي آر) للمسافرين القادمين إليها، وبدلاً من ذلك، يمكن للمسافرين تقديم نتيجة اختبار سلبية، أجريت في غضون 48 ساعة قبل صعود الطائرة.

تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الصين لتنشيط السياحة وتخفيف تدابيرها الصارمة التي فرضتها على مدى السنوات الثلاث الماضية. وستؤثر هذه الخطوة إيجاباً على حركة السفر إلى الصين وتساعد على استعادة الحركة السياحية في البلاد.

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الصين تعيد إحياء السياحة بإزالة قيود كرونا

تأتي هذه الخطوة من الحكومة الصينية

في إطار جهودها لإعادة إحياء القطاع السياحي الذي تضرر بشدة بسبب تفشي فيروس كورونا.

وتعد الصين واحدة من أكبر الوجهات السياحية في العالم، حيث يزورها ملايين السياح سنويًا.

ومن المتوقع أن تساهم هذه الخطوة في جذب عدد أكبر من السياح إلى الصين وتشجيع السفر بين الدول.

ولكن لا يزال الوضع الصحي عالمياً غير مستقر وقد يؤثر على عودة السياحة بالشكل المطلوب في الوقت الحالي.