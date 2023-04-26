أمريكا تبحث مع أوكرانيا هجوم قوات كييف المُضاد

ياسر رشاد - القاهرة - بحثت "الولايات المتحدة الأمريكية" مع أوكرانيا هجوم قوات كييف المُضاد، حسبما أفاد القائد العام لقوات حلف شمال الأطلسي "الناتو" في أوروبا، الجنرال كريستوفر كافولي.

ووفقًا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم"، اليوم الأربعاء، قال "كافولي" مُتحدثًا في لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب الأمريكي: "يحتل الأوكرانيون موقعًا مُتميزًا للغاية، ولديهم نقاط ضعف مُعينة، لكنني أفضل عدم التحدث عنها علنًا، وفي ما يتعلق بما هو مُفاجئ وأشياء من هذا القبيل، بالطبع عملنا معهم، وبالطبع، لن يكون الهجوم مُفاجئًا إن أعلنا عنه بصوت عال".

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وأفادت صحيفة "بوليتيكو"، في مقال نشرته، بأن أوكرانيا تعمد إلى نشر أكبر قدر مُمكن من المعلومات المُضللة، حول زمان ومكان الهجوم المُضاد

المُرتقب.

وأشار عدد من الخبراء إلى أنه من المُستحيل تصديق التصريحات المُتناقضة التي تُطلقها كل من كييف وواشنطن، وأنها قد تكون جُزءًا من حملة تضليل مدروسة.

وفي وقت سابق، نقل المكتب الصحفي لقائد قوات "فاغنر" الروسية، يفغيني بريغوجين، عنه قوله إن الهجوم المُضاد للقوات المسلحة الأوكرانية في دونباس أمر لا مفر منه.

وصرح بريغوجين: "ما الذي يحدث اليوم حول الهجوم الأوكراني المُضاد؟ اليوم تهطل الأمطار، وفي 2 مايو القادم يجب أن تهطل الأمطار الأخيرة".