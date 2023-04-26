الأمم المتحدة تترقب رد روسيا على رسالة جوتيريش إلى بوتين

ياسر رشاد - القاهرة - تترقب "الأمم المتحدة" رد موسكو على رسالة "أنطونيو جوتيريش" سكرتير المنظمة، إلى الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين"، حسبما أفاد فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة.

ووفقًا لما ذكرته وكالة "نوفوستي" الروسية، اليوم الأربعاء، قال حق "ما زلنا ننتظر ردًا رسميًا".

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وحمّل جوتيريش، وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف رسالة إلى بوتين، حول تمديد اتفاقية إسطنبول لتصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود.

وقال لافروف: "تحدث الأمين العام عن الجهود التي يبذلها لاستمرار اتفاقية الحبوب، وحتى الآن فإن التقدم بصراحة، ليس ملحوظًا للغاية، نقل أفكاره إلينا في رسالة تُحدد سُبل استمرار الاتفاق، وهذه الرسالة بحاجة إلى الدراسة".

وشدد لافروف في لقائه مع جوتيريش على أن موسكو لا ترى رغبة لدى الدول الغربية في تنفيذ ما هو ضروري للتنفيذ الناجح للمُبادرة.

وتتضمن صفقة الحبوب التي وقعتها روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة في 22 يوليو 2022، تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ عبر

ممر إنساني فتحه الأسطول الروسي في البحر الأسود، حيث تولى مركز تنسيق مشترك في إسطنبول المسؤولية عن تنسيق حركة السفن.

وتعتبر صفقة الحبوب جُزءًا من حزمة اتفاقيات تتضمن عدم عرقلة الدول الغربية حركة الصادرات الروسية من المواد الغذائية والأسمدة، وأشارت موسكو إلى أن هذا الالتزام لم يتم الوفاء به بالكامل، وأن ذلك قد يحملها على عدم تمديد الاتفاقية.

وقال الناطق باسم الرئاسة الروسية، "دميتري بيسكوف"، للصحفيين اليوم الأربعاء ردًا على سؤال عما إذا كان بوتين قد اطلع على مضون الرسالة وعما إذا كانت هناك أي فُرص لإنجاح الصفقة: "نعم، بالطبع تم نقل الرسالة عبر القنوات الدبلوماسية، ويجري النظر فيها".