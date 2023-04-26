انت الان تتابع خبر بيربوك تناشد طهران بالتراجع عن إعدام المعارض الإيراني الألماني والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مسؤولون ألمان إنه "لم يسمح لهم بحضور الجلسة التي أيد فيها الحكم على شارمهد".

ووصفت بيربوك الحكم بأنه "غير مقبول على الإطلاق".

وكتبت على تويتر: "لم يحظ جمشيد شارمهد في أي لحظة بمحاكمة عادلة، وندعو إيران للتراجع فورا عن هذا الحكم العشوائي".



وأعلنت السلطة القضائية في إيران أن المحكمة العليا في طهران ثبتت حكم الإعدام الصادر على المعارض الإيراني الألماني جمشید شارمهد، المدان بالضلوع في تفجير مسجد جنوب البلاد عام 2008.