شكرا لقرائتكم خبر عن عضو "إسكان النواب": عيد تحرير سيناء ذكرى عظيمة خالدة فى وجدان شعب مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم النائب أحمد أبو زيد عضو مجلس النواب، وعضو لجنة الإسكان بالنواب بالتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، والقوات المسلحة ، وشعب مصر العظيم، بمناسبة الذكرى الحادية والأربعين لتحرير سيناء ، مشيراً إلى أن ذكرى تحرير سيناء ذكرى عظيمة خالدة في وجدان شعب مصر ، يوم 25 أبريل يوم العزة والكرامة، تلك اليوم الذى تم رفع العلم المصرى على حدود مصر الشرقية على مدينة رفح بشمال سيناء وشرم الشيخ بجنوب سيناء، وإعلان هذا اليوم عيداً قومياً مصرياً ، يوم لا ينسى فى تاريخ مصر، فيه تم تحرير سيناً الغالية ، حيث قدم أبطال القوات المسلحة الغالى والنفيس من أجل كل حبة رمل فى سيناء الحبيبة، ويواصلون تقديم أرواحهم ودمائهم لتطهيرها.

وأضاف ” أبو زيد ” القوات المسلحة المصرية الباسلة سطرت ملحمة تاريخية رائعة مصدر فخر للأمة المصرية التي ضربت مثالا في الإصرار على الثأر للكرامة الوطنية والتمسك بالحفاظ على التراب الوطني، وستظل هذه الملحمة علامة مضيئة في تاريخ شعبنا العظيم منبعا تنهل منه الأجيال القادمة معاني العزة والكرامة والحفاظ على أرض الوطن .

ووجه النائب أحمد أبو زيد تحية إعزاز وتقدير إلى القوات المسلحة المصرية الباسلة ، ولشهداء الواجب أبناء مصر المخلصين الذين حققوا للوطن الانتصار العظيم .