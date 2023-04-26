شكرا لقرائتكم خبر عن حزب حماة الوطن: الحوار الوطنى خطوة تاريخية فى الدولة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور عمرو سليمان، المتحدث باسم حزب حماة الوطن، إن انطلاق الحوار الوطني، هو تكاتف القوى السياسية في الدولة المصرية، ليكون هناك وجهة نظر لمستقبل نخطو نحوه في الجمهورية الجديدة، مشيرا إلى أن هذا التكاتف لابد أن يراه الرأي العام.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية دينا عصمت ببرنامج "اليوم" الذي يذاع على قناة "dmc": "الحوار الوطني في حد ذاته هو خطوة تاريخية في الدولة المصرية، وتبني المشاركة الفعالة فيه حاليا هو الأهم وهو العنصر الفاعل، لأنه كلما تم تقديم وجهات نظر لقضايا تخص كرامة المواطن المصري وجودة حياته وهو ما يتماشى مع رؤية القيادة السياسية، هو ما نصبو إليه جميعا".

وقال: "الأمر كله يخص جودة حياة المصريين، وأعتقد أن بلاد كثيرة سبقتنا، وكنا بدأنا معها في الستينات مثل كوريا الجنوبية، وبالتالي نحن نستحق اليوم أن نقول أن مصر بها من الزخم السياسي والحياة السياسية التي تخطو نحو جمهوريتها الجديدة هو أمر حقيقي وواقعي ونصبو إليه رغم كم التحديات التي تواجهنا محليا وإقليميا".

وتابع: "أبرز ما قيل اليوم أنه تم وضع الآلية التي سيتم مناقشة الأفكار الخاصة والمقترحات الخاصة بقضايا الدولة الهامة من الصحة والتعليم والاقتصاد وغيرها من الملفات الهامة التي تهم المواطن المصري".