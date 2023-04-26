شكرا لقرائتكم خبر عن جمال الكشكى: ناقشنا إمكانية عقد جلسات الحوار الوطنى الأحد والثلاثاء والخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الكاتب الصحفى، جمال الكشكى عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، إن هناك حالة حيوية ونشاط قوى يسيطر على مجلس أمناء الحوار الوطنى فى الفترة الراهنة، حيث عقد حتى الآن 23 جلسة، والجلسة التى تم عقدها اليوم هى الجلسة قبل الأخيرة.

وأضاف عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، في تصريحات لبرنامج الحياة اليوم، المذاع على قناة الحياة، أنه ربما يكون هناك جلسة أخرى لوضع اللمسات النهائية، متابعا: "الجلسات ما زالت مستمرة ومجلس الأمناء في انعقاد دائم حتى بدء جلسات الحوار الوطنى في 3 مايو المقبل".

وتابع عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى: "ناقشنا خلال جلسة اليوم الأسماء التي أرسلت وترتيب الجلسات والأيام المقترحة، حيث المقترح أن تعقد الأحد جلسة تتناول المحور السياسى، وكذلك عقد جلسات يومى الثلاثاء والخميس".