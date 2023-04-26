شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اتصالات النواب يؤكد تسجيل بيانات مشتركى خدمات الاتصالات من واقع الرقم القومى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن شركات الاتصالات تقوم بتسجيل بيانات المشتركين من واقع بطاقة الرقم القومي للمستخدمين.

وأشاد "بدوي" بقيام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بدوره الرقابي والتنظيمي في هذا الأمر وفقاً لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2003 بإصدار قانون تنظيم الاتصالات بما يضمن حماية حقوق المستخدمين وحماية الأمن القومي والمصالح العليا للدولة باعتبارها من أهم القواعد التي تقوم عليها خدمات الاتصالات.

وأوضح بدوي أنه في إطار تنفيذ خطة الدولة نحو التحول الرقمي ونظراً لكون خدمات الاتصالات من الخدمات الأساسية التي تقوم عليها تنفيذ هذه الخطة وما تتطلبه من ضرورة تحديث وتدقيق هوية مشتركي خدمات الاتصالات حيث يقوم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالعديد من الإجراءات في هذا الشأن منها:

• مراجعة الضوابط التنظيمية الخاصة ببيع وتفعيل خطوط التليفون المحمول وتدقيق قواعد البيانات وتحديثها بشكل دوري لضمان حوكمة سوق الاتصالات ومواكبة الظواهر والمستجدات التي قد تطرأ.

• إلزام كافة شركات الاتصالات بتسجيل بيانات المشتركين وذلك من واقع بطاقة الرقم القومي السارية للمشتركين، وبتحديث وتدقيق قواعد بيانات المستخدمين.

• يقوم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بحملات فحص فني ميداني دوري لمراجعة قواعد بيانات شركات التليفون المحمول للتأكد من مدي التزام شركات المحمول للضوابط الصادرة من الجهاز في هذا الشأن وضبط المخالفات.

• كما يقوم الجهاز ايضا بحملات تفتيش ميداني بشكل مستمر على نقاط البيع على مستوي جمهورية مصر العربية للتأكد من التزام الشركات بالأطر التنظيمية المحددة بشأن بيع خطوط التليفون المحمول وضبط المخالفات ان وجدت.

ولفت بدوي الانتباه الى أهمية تطبيق الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات التفاعلي MY NTRA الذي أطلقه الجهاز منذ عامين ويقدم العديد من الخدمات ومنها مساعدة المشتركين من التأكد من بيانات الخطوط المسجلة بالرقم القومي لكل مشترك في كافة شركات المحمول ومن ثم يستطيع المشتركون تحديث البيانات مع الشركات.