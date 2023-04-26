انت الان تتابع خبر بعد فشل المهمة الأولى.. حديث إماراتي عن "راشد 2" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال بن راشد في تغريدة على تويتر: "نحن دولة تأسست على الطموح.. نحن دولة لم تتوقف منذ 2 ديسمبر 1971.. ولن تتوقف.. ولن تلتفت.. ولن تضع أهدافا صغيرة لنفسها".

وأكد نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، الأربعاء، إن الإمارات نجحت في بناء قطاع فضائي من الصفر خلال 10 سنوات.



وأضاف عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر: "لم تنجح مهمة المركبة التي تحمل المستكشف راشد بالهبوط على سطح القمر.. ولكن نجحنا في رفع سقف طموحاتنا للوصول للقمر ونجحنا في صنع فريق من شبابنا وبناتنا قادرين على إدارة مشاريع فضاء متقدمة.. ونجحنا في بناء قطاع فضائي من الصفر خلال 10 سنوات".

وأضاف بن راشد: "المستكشف راشد 1 على سطح القمر يحمل علم الإمارات.. يشكل أكبر دليل على شجاعتنا.. وتفكيرنا خارج الصندوق.. ومحاولتنا الوصول للقمر ".

وأعلن "من اليوم، سيبدأ العمل على راشد 2.. مستكشف جديد.. لمحاولة جديدة للوصول للقمر".