الإصابات تهدد مدريد بموسم كارثي.. بماذا سيواجه السيتي؟

وتعرض ريال مدريد لسقوط مدو مساء الثلاثاء ضد جيرونا، بنتيجة 2-4، في إطار منافسات الجولة الـ31 من بطولة الدوري الإسباني

وتجمد رصيد "الميرينغي" عند 65 نقطة في وصافة ترتيب الدوري الإسباني خلف برشلونة المتصدر بفارق 11 نقطة والذي يمتلك مباراة سيخوضها ضد رايو فاليكانو، الأربعاء، ضمن منافسات الجولة ذاتها.



وأسهمت في ذلك السقوط الإصابات العديدة التي يعاني منها الفريق الملكي والتي يتصدرها الثنائي الفرنسي كريم بنزيما والحارس البلجيكي تيبو كورتوا.

وقبل ساعات قليلة من مواجهة جيرونا، أعلن ريال مدريد خروج كورتوا من قائمة المباراة بسبب شعوره ببعض الآلام العضلية لينضم إلى مستشفى "الميرينغي".

وعانى ريال مدريد من غياب كل من كريم بنزيما وإدواردو كامافينغا وفيرلاند ميندي، بالإضافة إلى البلجيكي إيدين هازارد والإسباني داني سيبايوس والنمساوي ديفيد ألابا.

ولم يتحدد حتى الآن موقف أي منهم من المشاركة خلال المباريات المُقبلة على المستويين المحلي أو الأوروبي.

