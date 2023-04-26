شكرا لقرائتكم خبر عن التيار الإصلاحى الحر: الحوار الوطنى مرحلة جديدة لمواجهة التحديات والمشاكل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا المجلس الرئاسي للتيار الإصلاحي الحر المكون من رؤساء أحزاب الجيل الديمقراطي والاتحاد والإصلاح والنهضة ومصر القومي كل من المنسق العام للحوار الوطني ومجلس الأمناء، إلى ضرورة الالتزام ببدء الحوار الوطني فى الموعد الذى تم تحديده من قبل فى الثالث من مايو المقبل، وأن يحدد كذلك فى اجتماعه اليوم مواعيد اجتماعات اللجان الفرعية المنبثقة عن المحاور الثلاث.

وطالب التيار الإصلاحى الحر، أن تكون تلك الاجتماعات بالتوزاى، أي أن تجرى المناقشات بالرؤى المقدمة من الأحزاب السياسية وقوى المجتمع الأهلي والشخصيات العامة حول الموضوعات المدرجة فى اللجان الفرعية للمحاور الثلاثة فى وقت واحد، وذلك حتى يمكن الانتهاء من مناقشات موضوعات تلك اللجان فى وقت زمني محدد، والتوافق عليها وتحديد كيفية معالجتها ورفع ما انتهت إليه إلى رئيس الجمهورية .

وأكد التيار الإصلاحي الحر مشاركته فى مناقشة موضوعات اللجان الفرعية والفنية التسعة عشر، مشيراً إلى أنه قدم أوراقًا إلى المنسق العام والأمانة الفنية برؤيته فى كل العناصر الـ 123 التي تتضمنها قضايا اللجان الفنية الفرعية شاملة بيان بأسماء ممثلى التيار الذين سيقومون بعرض رؤيته فى قضايا تلك اللجان مصحوبا بالسيرة الذاتية لكل منهم.

وشدد التيار الاصلاحى الحر، أنه مع اشتراكه فى مناقشة كل القضايا التى حددها مجلس الأمناء كجدول أعمال للجان الفنية إلا أنه سيركز على قضايا معينة فى المحاور الثلاثة وستكون لها الأولوية وسيحددها فى بيانات لاحقة .

ودعا التيار الاصلاحي الحر الأحزاب والكيانات السياسية ومنظمات المجتمع الأهلي وكل المشاركين في الحوار الوطني بأن يرتفعوا إلى مستوى الأمانى الوطنية المرجوة من الحوار الوطني وأن يعتبروه مرحلة فاصلة وجديدة تجدد بها الدولة نفسها من خلال تلك الرؤى العملية التي تقدم حلولًا لمواجهة التحديات التي تواجه بلادنا وحل المشاكل الحالية التى باتت تؤرق الوطن والمواطن.