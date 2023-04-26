شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل "صحة الشيوخ": الحوار الوطنى مخرج حقيقى من كل الأزمات المحيطة بالوطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب الدكتور حسين خضير وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إن الزخم الذى يحيط بالحوار الوطني، يؤكد أهميته الشديدة فى بحث كل هموم وقضايا الوطن، مشددا على أن محاوره السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والتي انتهى مجلس الأمناء منها بمشاركة واسعة، يؤكد أنه حوار شامل ويهم ملايين المصريين.

وأوضح الدكتورحسين خضير في تصريحات صحفية، أن انعقاد جلسات مجلس أمناء الحوار الوطني في ظل ظروف صعبة وشائكة، تحيط بالمنطقة برمتها، إثر الاشتباكات في السودان، يؤكد أهمية الحوار الوطني، وأهمية التعويل عليه من جانب كل القوى الوطنية والسياسية في الوطن، فالحوار الوطني مخرج حقيقي من كل الأزمات والتحديات وتحت عين ونظر الدولة دون مزايدات أو أكاذيب أو خداع.

ووصف وكيل صحة الشيوخ، أن الحوار الوطني، هو الطريق للمستقبل وفتح نقاش وطني عام في مختلف القضايا المهمة والحساسة من أجل الوطن، فمصر تجابه تحديات سياسية واقتصادية واجتماعية بالغة والعالم كله كذلك، وبالخصوص في الشأن الاقتصادي بعد ارتفاع معدل التضخم العالمي والحوار الوطني قادر على وضع حد لكل هذه التساؤلات.

وأكمل إن انعقاد الحوار الوطني، في ظل الأزمة الكبيرة التي يعانيها السودان الشقيق، وانشغال الرأي العام المصري بها، وتركيز الدولة المصرية على حلها سلميا ومعالجة آثارها العديدة، يؤكد حيوية الحوار الوطني وجديته وتعلق الجميع به ورهان على متابعة توصياته، مشددا أنه يختلف عن أى حوار آخر ليس فقط لأن القيادة السياسية هى من وجهت به، ولكن لأنها تتابع مخرجاته وتوصياته وتستجيب لها، ما يعطي زخما لتنفيذ الصادر عنه لصالح المجتمع برمته.