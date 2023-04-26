انت الان تتابع خبر الصحة العالمية تتوقع مزيدا من الوفيات في السودان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المدير العام للمنظمة، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إن "المنظمة ترجح ارتفاع عدد الضحايا بسبب نقص الخدمات الضرورية في ظل القتال العنيف".

وأشار مدير منظمة الصحة إلى "تعطل الخدمات الصحية الضرورية في السودان، بما في ذلك التطعيم".



وأوضح أن " 16 بالمئة فقط من المرافق الصحية تعمل في العاصمة السودانية الخرطوم".

وأعلنت المنظمة أمس الثلاثاء، "ارتفاع عدد القتلى جراء الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع إلى 459 شخصاً وإصابة 4075 آخرين".

وقال نعمة سعيد عابد ممثل المنظمة في السودان إن "الرقم الفعلي للضحايا أعلى بكثير".

وحذر ممثل المنظمة "من سيطرة أحد طرفي القتال في السودان، لم يتم الكشف عنه، على مختبر"، واعتبر الواقعة "خطراً بيولوجيا كبيراً".

كما أعربت المنظمة عن "قلقها تجاه استمرار القتال في السودان حتى الآن، واثارت مخاوف من احتمال انتشار الأوبئة في السودان خاصة الكوليرا".

وأكدت المنظمة أن "14 مرفقاً صحياً في السودان تعرضت لاستهداف مباشر" أثناء القتال الدائر".

