انت الان تتابع خبر الإطاحة بمتهم بجريمة خطف وقتل فتاة وحيازة اسلحة ومخدرات في بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت القيادة في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "بعد ورود نداء من ضابط استخبارات اللواء التاسع عشر شرطة اتحادية حول وجود اطلاق نار في منطقة الشعب ببغداد، على الفور تم تشكيل فريق أمني بأمرة مقدم اللواء التاسع عشر الفرقة الخامسة شرطة اتحادية وباسناد الجهد الاستخباري وخلية مكافحة الخطف في عمليات بغداد وجهاز الأمن الوطني".وأضافت: "تم اصطحاب والد الفتاة المخطوفة الى محل الحادث وقد حاول الجاني الرمي باتجاه القوة المنفذة للواجب الا ان القوة تعاملت بمهنية وحرفية عالية وتمكنت من القاء القبض عليه، وبعد تطويق وتفتيش الدار تم العثور على جثة فتاة تبلغ من العمر 15 عام تقريبا عليها آثار إطلاق نار في منطقة الرأس، كما وضُبط في داخل الدار (سلاح مسدس، رمانة يدوية، 3 بنادق مختلفة الأنواع، مسدس تنوير، 2 مخزن عتاد بندقية، 2 حربة، بالإضافة إلى كيس يحتوي على مادة الكريستال المخدرة، وأكياس فارغة للترويج وأدوات للتعاطي وجهاز موبايل)".

وأشارت القيادة الى انه "تم إحالة المتهم مع المواد المضبوطة اصوليا إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية بحقه".