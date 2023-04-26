انت الان تتابع خبر الدفاع تخصص طائرتين لإجلاء العراقيين العالقين في السودان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال العباسي في تغريدة عبر تويتر، تابعتها الخليج 365، إنه "بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة، خصصنا طائرتين لإجلاء الرعايا العراقيين العالقين في السودان".

وأضاف، أن "وزارة الدفاع والجيش العراقي جاهزين لكل المهام".



وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، قد وجه، أمس الثلاثاء، ببذل أقصى الجهود للمساعدة في إخلاء العراقيين المقيمين في السودان.