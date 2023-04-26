شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قرقاش يبحث القضايا الإقليمية مع مسؤول ألماني والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - التقى المستشار الدبلوماسي لرئيس الدولة الدكتور أنور قرقاش، اليوم الأربعاء، مع مستشار شؤون السياسة الخارجية والأمنية لدى المستشار الألماني أولاف شولتس، ينس بلوتنر، وجرى استعراض العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات.

وبحث الجانبان خلال اللقاء علاقات التعاون الثنائي وسبل تعزيزها بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين في ظل شراكتهما الاستراتيجية.



كما تطرق اللقاء إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتبادل وجهات النظر حولها.