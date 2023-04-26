استمرار تبادل الاتهامات بين أطراف النزاع السوداني

تواصل تبادل الاتهامات بين طرفي النزاع السوداني، ففي حين وجهت قوات الدعم السريع اتهامات للجيش بأنه خرق الهدنة التي بدأت مطلع عيد الفطر المبارك، قالت وزارة الداخلية السودانية في بيان صدر اليوم، إن قوات الدعم السريع اقتحمت 5 سجون بينها سجن كوبر في العاصمة الخرطوم حيث كان يجري احتجاز الرئيس السابق عمر البشير ومسؤولين كبار آخرين.

وذكر البيان أن الاقتحامات جرت في الفترة من 21 إلى 24 أبريل.

وقال الجيش السوداني اليوم، إن البشير لا يزال في مستشفى عسكري تحت حراسة الشرطة القضائية.