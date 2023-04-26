شكرا لقرائتكم خبر عن شمال سيناء على طريق البناء.. استكمال التنمية المتكاملة والمنازل البدوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحظي قطاع التشييد والبناء بأهمية قصوي في خطة تنمية محافظة شمال سيناء حيث يأتي في المرتبة الثانية من جملة الاستثمارات الموجهة إلي المحافظة بنسبة 22.6%، حسبما تشير خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه ( النواب، الشيوخ).

يُشار إلي أن الحكومة لتنمية محافظة شمال سيناء حوالي 5 مليار جنيه تموّل الخزانة العامة منها نحو 80% منها بواقع 4 مليار جنية.

وفي هذا الصدد نستعرض أهم البرامج التنموية المستهدف تنفيذها في المحافظة خلال عام الخطة في قطاع التشييد والبناء :

1- استكمال إنشاء منازل بدوية وخدماتها بأقسام العريش ورفح والشيخ زويد وتوابعها

2- استكمال إنشاء عدد 400 قرية كظهير صحراوي.

3- استكمال التنمية المتكاملة لأهالي سيناء

وتقع محافظة شمال سيناء فى الشمال الشرقى لجمهورية مصر العربية بين خطى طول 32،34 شرقاً وخطى عرض 29، 31 شمالاً ، ويحدها شمالاً البحر المتوسط بطول 220 كم ، أما جنوباً فخط يمتد من جنوب ممر مثلا حتى رأس النقب.

وتضم شمال سيناء، 6 مراكز ممثله في مركز العريش وعاصمته مدينة العريش، ومركز بئر العبد، عاصمته مدينة بئر العبد، مركز الحسنه عاصمته مدينة الحسنة، مركز نخل، عاصمته مدينة نخل، مركز الشيخ زويد عاصمته مدينة الشيخ زويد، مركز رفح عاصمته مدينة رفح.