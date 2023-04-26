انت الان تتابع خبر ضبط أسلحة ثقيلة جنوب العمارة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للقيادة ورد لـ الخليج 365، أن "قوة أمنية مشتركة بأمرة وإشراف قائد عمليات ميسان الفريق الركن محمد جاسم الزبيدي نفذت عملية أمنية في ناحية الخير جنوب مدينة العمارة اسفرت عن ضبط أسلحة ثقيلة متنوعة بينها هاون 82 ملم عدد 2، وتمت مصادرتها".



وأشار البيان، إلى أن "القطعات الأمنية تواصل عمليات البحث والتفتيش عن مطلوبين في المنطقة المذكورة".

