انت الان تتابع خبر المالية تعلن استحداث أكثر من 2000 درجة وظيفية والان مع التفاصيل
• مديرية زراعة صلاح الدين (١)
• مديرية زراعة محافظة بغداد (١٠)
• مجلس محافظة صلاح الدين (٣٢٠)
• وزارة التعليم العالي / دائرة العلوم والتكنلوجيا (٥٦)
• وزارة التعليم العالي / جامعة الموصل (٢٥)
• وزارة الموارد المائية / هيئة مشاريع الري والبزل (٢٥)
• محافظة الانبار / مديرية التخطيط العمراني (٨)
• وزارة الزراعة / شركة التجهيزات الزراعية (١٤٢١) معدلة
• وزارة المالية / المصرف الصناعي (٢٥)
• ديوان محافظة واسط (٥)
• محافظة نينوى / دائرة الطرق والجسور (١١)
• وزارة الاعمار والاسكان / مديرية ماء بغداد / الصحوات (٤٩٢)
• وزارة الصناعة / شركة ديالى العامة (٤)".
وأضاف البيان، أن "اجراءات الاستحداث تأتي استناداً الى قرار مجلس الوزراء (٢٣٢١٢) لسنة ٢٠٢٣ ، وعملاً باعمام وزارة المالية رقم (٧٥٥٥٥) في ٢٧ كانون الأول ٢٠٢٢".