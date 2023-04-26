كم يتقاضى المشاهير مقابل منشور واحد على انستغرام بـ 2022؟.. أرقام صادمة

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ولأول مرة، جاءت 4 شخصيات من عائلة كارداشيان وجينير إلى المراكز العشرة الأولى، حيث قفزت كايلي جينر إلى المركز الثاني بعد أن جاءت في المركز الرابع العام الماضي، وبقيت كيم كارداشيان في المركز السادس، ووصلت كلوي كارداشيان إلى المراكز العشرة الأولى، وأخيرا كيندال جينر في المركز العاشر. بغداد - ياسين صفوان - وبحسب التقرير فقد هيمن مجال الرياضة على اثنين من المراكز الثلاثة الأولى، فإلى جانب كريستيانو رونالدو في المركز الأول، جاء الاسطورة ليونيل ميسي في المركز الثالث على القائمة، بأجر يبلغ 1,777,000 دولار مقابل كل منشور إعلاني.ولأول مرة، جاءت 4 شخصيات من عائلة كارداشيان وجينير إلى المراكز العشرة الأولى، حيث قفزت كايلي جينر إلى المركز الثاني بعد أن جاءت في المركز الرابع العام الماضي، وبقيت كيم كارداشيان في المركز السادس، ووصلت كلوي كارداشيان إلى المراكز العشرة الأولى، وأخيرا كيندال جينر في المركز العاشر. *القائمة كاملة

1- لاعب كرة القدم العالمي كريستيانو رونالدو يتقاضى 2,397,000 دولار.

2- عارضة الأزياء الامريكية كايلي جينر تتقاضى 1.835.000 دولار.

3- أسطورة كرة القدم ليونيل ميسي يتقاضى 1.777.000 دولار.

4- الممثلة والمغنية الامريكية سيلينا غوميز تتقاضى 1.735.000 دولار.

5- الممثل الأمريكي دوين جونسون يتقاضى 1.731.000 دولار.

6- عارضة الأزياء الامريكية كيم كارداشيان تتقاضى 1.689.000 دولار.

7- الممثلة الامريكية أريانا غراندي‏ تتقاضى 1.687.000 دولار.

8- الممثلة أميركية بيونسي جيزيل نولز كارتر ‏ تتقاضى 1.393.000 دولار.

9- عارضة الأزياء الامريكية كلوي كارداشيان تتقاضى 1.390.000 دولار.

10- عارضة الأزياء الأمريكية كيندال جينر ‏ تتقاضى 1.290.000 دولار.

