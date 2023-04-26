انت الان تتابع خبر اغلاق عيادة وصيدلية مخالفة للضوابط ومركز تجميل "وهمي" في الديوانية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "فريقاً من قسم التفتيش والشكاوى التابع لدائرة صحة الديوانية نفذ جولة تفتيش ميدانية استهدفت عدد من المؤسسات الصحية غير الحكومية في مركز المحافظة".

وذكر رئيس الفريق التفتيشي حيدر فؤاد، بحسب البيان، ان "الجولة أسفرت عن غلق عيادة اسنان مخالفة للضوابط وكذلك مركز تجميل وهمي وصيدلية".



واضاف فؤاد ان "الهدف من الجولة الميدانية للتأكد من توفر شروط الصحة والسلامة وعدم مخالفة الضوابط القانونية في المؤسسات الصحية من اجل تحقيق الأمن الصحي للمواطنين في المحافظة".