شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيقية شباب الأحزاب تعقد ورشة عمل اليوم بعنوان قانون الوصاية والمجلس الحسبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم الأربعاء، ورشة عمل بعنوان قانون الوصاية والمجلس الحسبي، وذلك في إطار اهتمام التنسيقية بمناقشة أهم القضايا التى تهم الشارع المصرى، والتي تم تناولها في دراما رمضان هذا العام.

وتناقش الورشة عدة محاور، تتضمن رصد التحديات التي تواجه الأمهات والأطفال فيما يخص الولاية بكافة أشكالها والنتائج السلبية من ذلك، بالإضافة إلى إلقاء نظرة حول التشريعات المنظمة لعمل المجلس الحسبي وترتيب الوصاية على الأطفال، ومناقشة علاقة النص الشرعي بالقانون الحالي، وذلك بهدف الخروج بتوصيات تشريعية وتنفيذية يمكن من خلالها مجابهة هذه التحديات ونتائجها.

ويدير ورشة العمل، كل من النائبة رحاب عبد الغني، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعمرو عبد الباقي عضو التنسيقية.

ويذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، قد أعلنت عن إطلاق سلسلة كبيرة من ورش العمل داخل مقرها وبشكل دوري مع المتخصصين من كافة التيارات والاتجاهات المختلفة وأعضاء التنسيقية، بشأن القضايا التي تهم المواطن المصري.