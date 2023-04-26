شكرا لقرائتكم خبر عن النائب تيسير مطر: الحوار الوطنى فرصة للأحزاب لطرح أفكارها أمام الشعب والحكومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل، ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية المكون من 42 حزبا سياسيا، أن الحوار الوطني فرصة حقيقية لجموع الأحزاب السياسية أن تطرح أفكارها وأجنداتها أمام المواطنين والسلطة أيضا".

وأشار "مطر" إلى أن فكرة الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي تصنع حالة صحية من النقاش، وخاصة أن الذي دعا إلى الحوار الوطني هو رئيس الدولة، مضيفا: "أي أزمات ومشكلات يمكن حلها بإعلاء لغة الحوار".

وأوضح أن الحوار الوطني هو مرحلة جديدة نحو الجمهورية الجديدة، داعيا كافة القوى السياسية أن تطرح آرائها بوضوح وصراحة كاملة إزاء القضايا التي تهم المواطن والوطن".

جدير بالذكر، أن الكاتب الصحفي ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، قد أكد أن مجلس أمناء الحوار في إطار انعقاده الدائم، سيجتمع اليوم الأربعاء 26 أبريل، ليستكمل تجهيزات بدء الحوار المقترح انطلاقه يوم 3 مايو القادم.

وأضاف المنسق العام للحوار بأن هذا الانعقاد يأتي في ظل الأزمة الكبيرة التي يعانيها السودان الشقيق، وانشغال الرأي العام المصري بها، وتركيز الدولة المصرية على حلها سلميا ومعالجة آثارها العديدة، ومن بينها إجلاء المصريين الموجودين في السودان، وتيسير كل السبل لاستقبال المغادرين منه من كل الجنسيات، وخصوصا من الأشقاء السودانيين الذين ترحب بهم مصر دائما.

وأكد المنسق العام للحوار، على أن استمرار الإعداد لبدء الحوار كما هو مقترح في ظل هذه الظروف، يؤكد على ضرورته لبحث كل ما يهم الشعب المصري وأولويات عمله الوطني، وإصرار كل الأطراف المشاركة فيه على نجاحه تحقيقا لآمال وتطلعات شعبنا العظيم.