إجلاء 18 من المواطنين الصوماليين العالقين بالسودان

ياسر رشاد - القاهرة - تتصاعد الاشتباكات الدائرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع حيث أعلنت الحكومة الصومالية، اليوم الأربعاء، إجلاء 18 من المواطنين الصوماليين الذين كانوا عالقين في السودان، وهبطت صباح اليوم طائرة تقل أول دفعة من المواطنين على مطار آدم عدى الدولى بمقديشو.

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وقال القائم بأعمال سكرتير وزارة الخارجية والتعاون الدولي الصومالي

السيد عبدالرحمن نور ديناري، في تصريح وفقا لوكالة الأنباء الصومالية، إن المواطنين تم إجلاؤهم أثناء تواجدهم في الحدود الفاصلة بين السودان، وجنوب السودان، مضيفا أن طائرة خاصة قامت بنقل هؤلاء المواطنين إلى البلاد.



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