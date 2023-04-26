اشتباكات السودان .. الجيش يؤكد خرق المتمردين للهدنة المعلنة

ياسر رشاد - القاهرة - مع استمرار المعارك الدائرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع حيث أصدر الجيش السوداني اليوم، الأربعاء، بيانًا أكد فيه أن المتمردين لا يزالون مستمرين في خرق الهدنة.

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القوات المسلحة السودانية

وقالت القوات المسلحة السودانية، في بيان نشرته على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "لا يزال المتمردون مستمرون في خرق الهدنة المعلنة يوم 25 أبريل".

أبرز هذه الخروقات

وأضافت: تتمثل أبرز هذه الخروقات في الأعمال الآتية: القصف المدفعي العشوائي لمناطق في محيط القيادة العامة وإدارة المرافق الإستراتيجية.

وأشارت إلى أنه ما زالت أتيام القناصة مستمرة في إطلاق النار في المناطق المحيطة بمطار الخرطوم وحي المطار السكني ومناطق في بحري وأمدرمان.

ولفتت القوات المسلحة السودانية إلى "تحركات كثيفة لأرتال عسكرية مدحورة قادمة من كردفان ودارفور لتعزيز قواتهم المتراجعة بالخرطوم".

وتابعت: سرقة عدد كبير من سيارات توزيع المواد الغذائية واستغلالها في نقل الذخائر من منطقة الجيلي شمال بحري للتمويه، ما يعرض ممتلكات المواطنين للخطر ويجعلها أهداف عسكرية.

وحذرت من أنه لا يزال المتمردون يتمركزون داخل الأماكن السكنية لاتخاذ ساكنيها دروعا بشرية.

وأكدت أنه جارٍ رصد المزيد من الخروقات، وستصدر بها قوائم مفصلة.



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