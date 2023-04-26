«قطعوا البث المباشر».. أردوغان يصاب بأزمة صحية مفاجئة على الهواء (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر -

عانى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس الثلاثاء، من وعكة صحية مفاجئة خلال مقابلة تلفزيونية مباشرة، توقفت عن البث لفترة وجيزة، قبل أن يعود ويتحدث عن إصابته بآلام في المعدة.

وقال أردوغان (69 عاما) إنه أصيب باضطراب في المعدة خلال حملة انتخابية مكثفة لتمديد حكمه الذي استمر 20 عاما في انتخابات 14 مايو المقبل، وفقا لوكافلة "بلومبرج" للأنباء.

ولدى عودته للبث على القناة السابعة بعد عدة دقائق، قال الرئيس التركي: "من الطبيعي أننا نواجه مثل هذه المواقف من وقت لآخر وسط جدول أعمال مزدحم على هذا النحو".

وأجاب أردوغان على سؤال آخر قبل انتهاء المقابلة.

من جانبه، قال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين، في تغريدة عبر تويتر: "رئيسنا، الحمد لله، بصحة جيدة".