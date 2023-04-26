هشام عناني: إجلاء المصريين بالسودان تم بخطة متوازنة وحكيمة

أكد هشام عناني، رئيس حزب المستقلين الجدد، أن وزارة الخارجية أعلنت عن وصول ما يقرب من 1600 مواطن مصري خلال 3 أيام بريًا أو جويًا، وهذا يعد استمرارًا للإدارة الحكيمة للأزمة منذ بدايتها.

وأضاف "عناني"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أن عودة المصريين بالسودان، جاء نتيجة تكاتف وثمار لجهد كبير من الوزارات المعنية وتشكيل خلية أزمة.

وتابع رئيس حزب المستقلين الجدد، أن هذه المشكلة متشابكة، ووزارة الهجرة منذ بداية الازمة قامت بعقد اجتماع للجنة الوطنية الدائمة للطلاب المغتربين خارج مصر؛ لتأمين سلامة الطلبة خلال استكمال العام الدراسي.

ونوه، بأنه تم حصر10 آلاف مواطن بالسودان بينهم 5 آلاف طالب، وما قامت به وزارتي الهجرة والخارجية لعمل حصر للمصريين بالسودان، وعمل خطة متوازنة وحكيمة لإجلاء وعودة المصريين.

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