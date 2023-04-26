انت الان تتابع خبر برازيلية دخلت المستشفى لإجراء عملية.. فخرجت بذراع مبتورة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - واستيقظت أليساندرا دوس سانتوس سيلفا (35 عاماً)، لتكتشف أن ذراعها اليسرى قد بترت بسبب مضاعفات أثناء الجراحة، أدت أيضاً إلى إزالة الرحم بشكل كامل.

وأجرت سيلفا عمليتها الأولى صباح الثالث من شباط الماضي، لكن نزيفاً دفع الأطباء إلى إجراء استئصال كامل للرحم بنفس الليلة. وبعد خروجها من العملية، لاحظ أقاربها أن يدي الراقصة وساقيها كانت باردة وأن أصابعها قد تغير لونها.



وبعد ثلاثة أيام تم نقلها إلى معهد الدولة لأمراض القلب Aloysio de Castro في بوتافوغو، وفي هذه المرحلة، يقول أفراد العائلة إن ذراعها قد تحولت إلى اللون الأسود بالكامل. وحاول الأطباء إنقاذ ذراعها ولكن في 10 شباط قرروا أنه يجب بترها من أجل إنقاذ حياة سيلفا حيث بدأت كليتيها وكبدها بالفشل. واكتشفت أمر البتر فقط عندما استيقظت من التخدير، قبل أن تخرج من المستشفى في 15 شباط.