في ظل الاحداث.. هكذا تعاملت وزارة التعليم مع الطلاب المصريين العائدين من السودان

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في مصر عدة قرارات وتسهيلات جديدة، بشأن البعثات التعليمية في السودان، وكذلك للطلبة العائدين منها.



ووفق تصريحات وزيرة الهجرة المصرية سها جندي، فإن خمسة آلاف طالب مصري تقريبًا يتابعون دراستهم في السودان، معظمهم في مرحلة التعليم الجامعي.



ووقع رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في مصر، أمس الثلاثاء، قرارًا بتأجيل امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية بمدارس البعثة التعليمية المصرية بالسودان، إلى حين استقرار الأوضاع الأمنية هناك.

ووافق الدكتور رضا حجازي، على السماح لمن يرغب من طلاب الثانوية العامة من المصريين العائدين من دولة السودان بتأجيل أداء امتحانات نهاية العام الدراسي الحالي، للدور الثاني خلال شهر أغسطس/ آب المقبل، مع الحصول على الدرجات الفعلية للامتحانات. وأكد حجازي أن هذا الإجراء المكمل يهدف إلى منح الفرصة الكافية لطلاب الثانوية العامة المصريين العائدين من السودان، لترتيب أوضاعهم ودراسة المناهج الدراسية بشكل كافٍ قبل أداء امتحانات نهاية العام.

وأهابت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بطلاب الثانوية العامة المصريين العائدين من السودان، الراغبين في تأجيل أداء امتحانات نهاية العام للدور الثاني، إلى التقدم بطلب للإدارة العامة للتعليم الثانوي بديوان عام الوزارة.

وشدد حجازي على أن الوزارة تتابع باستمرار تطورات أوضاع الطلاب المصريين المتواجدين حاليًا في الأراضي السودانية؛ وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية ووزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج.