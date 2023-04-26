تعرف على أول تحرك برلماني بشأن مصير الطلاب المصريين الدارسين بالسودان

تقدم النائب المصري محمد عبدالعليم داود، بطب إحاطة عاجل لكلا من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، بشأن بحث مصير الطلاب المصريين الدارسين في السودان، بعد تفاقم الأزمة هناك وعودتهم إلى البلاد.

وطالب داوود في طب الإحاطة، بضرورة بحث مصير الطلاب بشكل عاجل وسريع حتى لا يضيع عليهم عام دارسي كامل.

وجاء في طلب الإحاطة: “حالة الخوف والرعب التي تنتاب الأسر المصرية بسبب ضبابية المشهد في السودان والمصير المجهول لمستقبل أولادهم التعليمي في الجامعات السودانية”.

وأضاف: “عدم وجود رؤية واضحة ومطمأنة حتى الآن لوزارة التعليم العالي بشأن مستقبل الطلاب في السودان ما يستلزم التدخل الفوري والعاجل لعدم ضياع عام جامعي عليهم ولضمان مستقبلهم وحفاظا على الأسرة المصرية التي أنفقت آلاف الدولارات حفاظًا على مستقبل أولادهم”.