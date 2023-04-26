شكرا لقرائتكم خبر عن تضامن النواب: الرئيس حريص على مساندة المواطن البسيط برفع مخصصات الدعم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة برفع موازنة الدعم والحماية الاجتماعية من 358.4 مليار جنيه إلى 529.7 مليار جنيه بنسبة زيادة 48,8% للتخفيف عن المواطنين في ظل الموجة التضخمية العالمية، يؤكد تفاعل الرئيس عبد الفتاح السيسي مع تطورات المرحلة الحالية، ويستشعر ما يواجهه المواطن من أعباء داخلية نتاج الأزمة العالمية والتي لا تمر بها مصر وحدها بل كافة دول العالم.

وأشار إلى أن الرئيس حريص على دعم المواطن البسيط بقدر المستطاع وبذل قصارى الجهد بوضعه أولوية في ظل هذه التحديات، وهو ما يعكس حرص القيادة السياسية على ملف الرعاية والحماية الإجتماعية، والذي شهد اهتمام غير مسبوق وكذلك المعاشات، والتى سيكون لها دور كبير في الحد من آثار تداعيات الأزمة الإقتصادية العالمية التى يمر بها العالم أجمع.

وتوجه "القصبي" بالشكر والتحية للرئيس السيسي، في شأن قراراته لزيادة حزم الحماية الاجتماعية رغم تبعات الأزمة العالمية وما تشكله من ضغوط، مشددا أن شبكة الحماية الاجتماعية تصدرت أولويات الرئيس على مدار السنوات الماضية لتحسين الأوضاع المعيشية ومواجهة الأعباء الحياتية، من بينها زيادة المخصصات والتوسع فى برامج الدعم النقدى المشروط وتحسين استهداف منظومة السلع التموينية ودعم محدودي الدخل للانخراط فى سوق العمل.