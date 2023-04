أردوغان يقطع مقابلة على الهواء لإصابته بوعكة (فيديو)

ياسر رشاد - القاهرة - في مقابلة تلفزيونية مباشرة قطعها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، قبل أن يعود متحدثا عن إصابته بوعكة.

وألقى أردوغان 3 خطابات، الثلاثاء، قبل الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقررة في 14 مايو.

وكان مقررا أن ينهي أردوغان الأمسية بمقابلة مباشرة مشتركة مع قناتين تلفزيونيتين، وبدأ ظهوره بعد تأخير لأكثر من 90 دقيقة، ثم قطعه بعد 10 دقائق خلال طرح سؤال عليه.

وعاد أردوغان بعد 15 دقيقة واعتذر قائلا إنه أصيب بوعكة.

وقال أردوغان عن حالته "أمس (الإثنين) واليوم (الثلاثاء) كان هناك عمل كثير، بسبب ذلك أصبت بإنفلونزا، للحظة تساءلت إذا ألغيت اللقاء هل سيفهم الأمر بشكل خاطئ؟، كنا قد قطعنا وعدا. أطلب السماح منكم ومن جمهوركم".

وبعد ذلك استكمل الرئيس التركي مقابلته، وأجاب عن بضعة أسئلة أخرى قبل انتهاء اللقاء.

وقال المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم عمر تشيليك، إن صحة أردوغان جيدة، وقدم الشكر لكل من أرسلوا تمنياتهم الطيبة.

كما أكد المتحدث باسم الرئاسة إبراهيم كالين، أن "رئيسنا في صحة جيدة. حفظه الله".

وفي ردود فعل متضامنة، سارع زعيم المعارضة المنافس الرئاسي كمال كليتشدار أوغلو، وزعيمة حزب "الجيد" المعارض ميرال إكشينار، ورئيس حزب الديمقراطية والتقدم علي باباجان، ورئيس حزب المستقبل أحمد داوود أوغلو، ورئيس حزب السعادة تميل كرم الله أوغلو، إلى إرسال التمنيات بالشفاء العاجل للرئيس.